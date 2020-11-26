Cemre Kemer koronavirüs partilerine isyan etti

Yasak gelmeden önce her hafta sonu düzenlenen koronavirüs partilerine isyan eden Cemre Kemer, ‘’Siz daha parti verin hayvanlar, yayın da yayın virüsü! Ya da maskesiz gezip otobüste uyarana ‘sanane’ diye cevap verin. Ailelerini görmeden, izin yapamadan mesai ücreti alamadan, öğle yemeği yiyemeden çalışsın onlar’’ yazdı.