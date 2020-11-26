26 Kasım 2020 Perşembe 16:58:00 - Güncelleme:27 Kasım 2020 Cuma 17:48:00
Cemre Kemer koronavirüs partilerine isyan etti: Parti yapın, yayılsın!
Şarkıcı Cemre Kemer, pandemi döneminde en çok yıpranan sağlık çalışanları için üzülürken parti yapan isimlere de tepki gösterdi.
Yasak gelmeden önce her hafta sonu düzenlenen koronavirüs partilerine isyan eden Cemre Kemer, ‘’Siz daha parti verin hayvanlar, yayın da yayın virüsü! Ya da maskesiz gezip otobüste uyarana ‘sanane’ diye cevap verin. Ailelerini görmeden, izin yapamadan mesai ücreti alamadan, öğle yemeği yiyemeden çalışsın onlar’’ yazdı.
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