06 Ocak 2021 Çarşamba 17:00:00 - Güncelleme:06 Ocak 2021 Çarşamba 17:00:00
Cemiyet hayatının tanınan simalarından Hande Demir: Gerçek kürk giymem
Cemiyet hayatının tanınan simalarından olan Hande Demir, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde renkli giyim tarzıyla dikkat çekti.
Kürkle sokağa çıkan Hande Demir, yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için açıklama yaptı: ‘’Bunu daha önce de defalarca söylemiştim. Ben bu tarz ürünlerde gerçek kürk tercih eden birisi değilim. Üzerimde ki gerçeğe çok yakın olan imitasyon diye tabir edilen bir kürk"
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