Cemiyet hayatının tanınan simalarından Hande Demir: Gerçek kürk giymem

Kürkle sokağa çıkan Hande Demir, yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için açıklama yaptı: ‘’Bunu daha önce de defalarca söylemiştim. Ben bu tarz ürünlerde gerçek kürk tercih eden birisi değilim. Üzerimde ki gerçeğe çok yakın olan imitasyon diye tabir edilen bir kürk"