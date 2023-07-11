Cem'in Üzümlü Keki

Şarkıcı ve oyuncu Cem Belevi, yeni teklisi 'Üzümlü Kekim'i çıkardı. Söz ve bestesi Cem Belevi 'ye, aranjesi Emirhan Cengiz' e ait olan şarkıya Mustafa Özen yönetmenliğinde klip çekildi. Çekimleri iki gün süren çalışmada şarkıcıya sinema filmindeki rol arkadaşı Aslı Bekiroğlu eşlik etti. Renkli görüntülere sahne olan klipte aynı zamanda 30 dansçı yer aldı. Belevi'nin şarkısı dijital müzik listeleri platformunda yerini aldı.