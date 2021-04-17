Cem Yılmaz'ın yeni oyuncağı 4 milyon 300 bin lira!

Cem Yılmaz, otomobil koleksiyonuna yeni bir tane daha ekledi. Lüks araçlara olan tutkunluğuyla bilinen 47 yaşındaki komedyen, 4 milyon 300 bin değerindeki otomobiliyle ilk kez görüntülendi. Etiler'de market alışverişi yaparken objektiflere yansıyan Yılmaz, agresif tavırlarıyla dikkat çekti. Kendisine yöneltilen sorulara kaçamak yanıtlar veren Yılmaz, aracına binerek evinin yolunu tuttu.

Recep ASLAN