Cem Yılmaz yakın arkadaşı Ozan Güven hakkında paylaşımda bulundu!

Ozan Güven'in yakın dostu Cem Yılmaz'ın konuyla ilgili sessiz kalması sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.



Cem Yılmaz bugün Twitter sayfasında yazılı bir açıklama yaparak 'Bu konu tartışmaya kapalı' dedi.

İşte Cem Yılmaz'ın açıklaması:

"Sevgili arkadaşlar. Kadına şiddet meselesinin “tarafı” olmak diye bir duruşum söz konusu bile değildir.Bu konu tartışmaya kapalı bir konudur. Arkadaşım üzerinden “Sen de bir şey şöyle” isteğinizi anlamakla beraber, konu hakkında çok üzgün olmak dışında bir halim yoktur.Yapmayın.

Sosyal medya üzerinden,bu meseleyi yazmak çizmek istememek ile başka çirkin duyguları,düşünceleri karıştırıp bu sefer siz linç kazanı kaynatıyorsunuz. Herşey birbirine giriyor. Çok üzgünüm."