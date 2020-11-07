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07 Kasım 2020 Cumartesi 08:45:00 - Güncelleme:07 Kasım 2020 Cumartesi 08:44:00

Cem Yılmaz ile ayrılan Serenay Sarıkaya sessizliğini bozdu! 'Saadet Özsırkıntı arkadaşım değil, takip etmiyordum'

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Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile birlikte olduğu iddia edilen Saadet Özsırkıntı'nın kendisini takipten çıkarmasına ‘'Saadet benim arkadaşım değildi zaten'' dedi.

Eski erkek arkadaşı Cem Yılmaz’ın sunucu Saadet Özsırkıntı ile birlikte olduğu iddia edilmesinin ardından gözler Serenaya Sarıkaya’ya çevrildi. Papermoon adlı mekandan çıkarken görüntülenen Sarıkaya, ayak üstü habercilerle konuştu. Oyuncu, Cem Yılmaz ile ilişkisi bittiği yönündeki haberler karşısında konuşmak istemezken Saadet Özsırkıntı'nın kendisini takipten çıkarması hakkında ise ilk kez yorum yaptı. Serenay Sarıkaya, "Ben kendisini zaten takip etmiyordum. Hepinize kolay gelsin" diyerek son noktayı koydu. Son olarak estetik operasyonu geçiren oyuncu, sağlık durumu hakkında da ‘’Arkadaşlar her şey yolunda iyiyim çok şükür“ açıklamasını yaptı.

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Etiketler : Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz Saadet Özsırkıntı iddia ilişki takipten çıkarma
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