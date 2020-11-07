Eski erkek arkadaşı Cem Yılmaz’ın sunucu Saadet Özsırkıntı ile birlikte olduğu iddia edilmesinin ardından gözler Serenaya Sarıkaya’ya çevrildi. Papermoon adlı mekandan çıkarken görüntülenen Sarıkaya, ayak üstü habercilerle konuştu. Oyuncu, Cem Yılmaz ile ilişkisi bittiği yönündeki haberler karşısında konuşmak istemezken Saadet Özsırkıntı'nın kendisini takipten çıkarması hakkında ise ilk kez yorum yaptı. Serenay Sarıkaya, "Ben kendisini zaten takip etmiyordum. Hepinize kolay gelsin" diyerek son noktayı koydu. Son olarak estetik operasyonu geçiren oyuncu, sağlık durumu hakkında da ‘’Arkadaşlar her şey yolunda iyiyim çok şükür“ açıklamasını yaptı.



RECEP ASLAN

