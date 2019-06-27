Cem Yılmaz 2 milyonluk aracıyla görüntülendi

Cem Yılmaz, Defne Samyeli ve iki kızıyla tatil için Bodrum'a gitti.

Ünlü komedyen, tatilde Defne Samyeli ile iki kişilik arabasında seyahat ederken Deren Talu’ya da bir lüks araç tahsis etmişti.

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Bodrum'daki tatilini Defne Samyeli ve kızlarıyla doyasıya eğlenerek geçiren Yılmaz, İstanbul seçimleri için geri döndü.

Seçim heyecanının geride kalmasıyla Cem Yılmaz, bu kez lüks aracıyla magazin gündeminde.

Uzun zamandır kullanmadığı aracını garajdan çıkaran Cem Yılmaz'ın, bindiği Mercedes Maybach S500'ün fiyatı 2 milyon lira seviyesinde.

(Ensonhaber)