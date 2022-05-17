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Cem bu kez güldürmedi
17 Mayıs 2022 Salı 15:30:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2022 Salı 15:30:00

Cem bu kez güldürmedi

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Cem Yılmaz'ın Netflix'te yayınlanan Erşan Kuneri film serisi beğenilmedi. Film serisi şeklinde tasarlanan yapımın 8 bölümünde ayrı bir konu yer aldı.

Cem Yılmaz'ın Netflix'te yayınlanan Erşan Kuneri film serisi beğenilmedi. Film serisi şeklinde tasarlanan yapımın 8 bölümünde ayrı bir konu yer aldı. Ancak film serisinde gülmek için ekran karşısına geçenler hayal kırıklığına uğradı. İzleyicilerin çoğu film serisinin konularını yapay buldu. Bazı izleyiciler tepkilerinde Yılmaz'ın Netflix'ten kazandığı paradan dolayı sessizleştiğini vurguladı. İşte eleştiriler: * Cem Yılmaz olsam 1. bölümü yayınlamaya utanırdım. Ben ne yapmışım derdim, bana yakışmaz derdim.

Etiketler : Cem bu kez güldürmedi Cem Yılmaz Netflix
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