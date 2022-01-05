Komedyen Cem Yılmaz'ın 'Diamond Elite Platinum Plus' isimli gösterisinin video kaydı Netflix'te yayına girdi. Yılmaz, gösterisine gelen tepkilere yanıt verdi. Yılmaz eleştirileri ti'ye alarak "Cem Bitmiş" dedi. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Netflix'in 'Türkiye'de en çok izlenen 10 yapım' listesinin gösterisini paylaşan komedyen, şunları yazdı: "Top 10 in Turkey! 3- Witcher bozdu 2- Look Up yaramaz 1- Cem bitmiş."