VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Lavaş ekmeğe sarıp gizlemiş! Oğluna gönderdiği dürüm dönerin içinden çıktı
Macron'dan aşı yaptırmayanlara 'sosyal baskı' mesajı
İki ilimiz için kritik petrol kararı
Bağdat Havalimanı'na füze saldırısı
TBMM Başkanı Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na cevap: Bunu bilmiyor olmasını hayretle karşılıyorum
Fiyat İstikrarı Komitesi ikinci kez toplandı: 4 karar birden alındı
O görüntü bir proje
Cem bitmiş!
PKK elebaşı TSK'nın yaşattığı hezimeti itiraf etti
İBB kış ortasında 800 işçiyi kovdu
Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı!
ABD'de kırmızı alarm!
Çin Portekiz'i işgal mi ediyor?
Omicron stresi cildi bozuyor
Çölyakla ilgili doğru bilinen 10 yanlış
Yanlış egzersiz ayak ağrısı yapar
Çocuklarda kalp delikleri ameliyatsız kapatılabiliyor
Antalya'da korkutan deprem!
TBMM Başkanı Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na tepki
Stokçuluğa ağır cezalar geliyor
Almanya karantina süresini kısaltmayı planlıyor
BES'te devlet katkısı yüzde 30'a çıkıyor
Hastaneye yatışlar arttı, 30 günlük OHAL ilan edildi
BM: Yemen'deki insani yardımlar askıya alındı
05 Ocak 2022 Çarşamba 09:30:00 - Güncelleme:05 Ocak 2022 Çarşamba 09:30:00

Cem bitmiş!

ABONE OL

Komedyen Cem Yılmaz'ın 'Diamond Elite Platinum Plus' isimli gösterisinin video kaydı Netflix'te yayına girdi.

Komedyen Cem Yılmaz'ın 'Diamond Elite Platinum Plus' isimli gösterisinin video kaydı Netflix'te yayına girdi. Yılmaz, gösterisine gelen tepkilere yanıt verdi. Yılmaz eleştirileri ti'ye alarak "Cem Bitmiş" dedi. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Netflix'in 'Türkiye'de en çok izlenen 10 yapım' listesinin gösterisini paylaşan komedyen, şunları yazdı: "Top 10 in Turkey! 3- Witcher bozdu 2- Look Up yaramaz 1- Cem bitmiş."

Etiketler : Komedyen Cem Yılmaz Diamond Elite Platinum Plus
Mutlu aile pozu

Mutlu aile pozu
Babalar ve oğullar

Babalar ve oğullar
'Meşhur olduk ama aç dolandık'

'Meşhur olduk ama aç dolandık'
Hastaneden paylaşım

Hastaneden paylaşım
Bir tütüm eksikti

Bir tütüm eksikti
"Rakibim yok"

"Rakibim yok"
Teyzesinin prensesi

Teyzesinin prensesi
Aşk itirafı

Aşk itirafı
Paris'te barışma

Paris'te barışma

EN ÇOK OKUNAN HABERLER