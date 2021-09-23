23 Eylül 2021 Perşembe 13:00:00 - Güncelleme:23 Eylül 2021 Perşembe 13:00:00
Çelik bir dizi
Oyuncu Öykü Çelik, yeni sezonda ekranda olacak. Çelik, yönetmenliğini Onur Tuna'nın yaptığı 'Benim Hayatım' adlı diziyle anlaştı.
Oyuncu Öykü Çelik, yeni sezonda ekranda olacak. Çelik, yönetmenliğini Onur Tuna'nın yaptığı 'Benim Hayatım' adlı diziyle anlaştı. Bir baba-kız dramıyla güçlü bir ailenin içinde dönen fırtınaları konu alacak dizide Çelik, Meral rolüyle izleyiciyle buluşacak. Oyuncu, yakın zamanda sete çıkacak.