Çelik bir dizi

Oyuncu Öykü Çelik, yeni sezonda ekranda olacak. Çelik, yönetmenliğini Onur Tuna'nın yaptığı 'Benim Hayatım' adlı diziyle anlaştı. Bir baba-kız dramıyla güçlü bir ailenin içinde dönen fırtınaları konu alacak dizide Çelik, Meral rolüyle izleyiciyle buluşacak. Oyuncu, yakın zamanda sete çıkacak.