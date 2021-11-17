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17 Kasım 2021 Çarşamba 11:00:00 - Güncelleme:17 Kasım 2021 Çarşamba 11:00:00

Çekmeyin utandım!

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Şarkıcı Mabel Matiz, önceki akşam kız arkadaşı ile birlikte Cihangir'de yürüyüş yaparken görüntülendi.

Şarkıcı Mabel Matiz, önceki akşam kız arkadaşı ile birlikte Cihangir'de yürüyüş yaparken görüntülendi. Flaşlar patlayınca şaşkınlığını gizleyemeyen Matiz, "Arkadaşlar çekmeseydiniz iyi olurdu. Utandım şimdi" ifadelerini kullandı. Ardından muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmeyen şarkıcı, hayranlarına müjdeyi de duyurdu. Matiz, "Konserler bitti, şimdi bol şarkılı albüm çıkıyor. Yakında sevenlerimle buluşacak" diyerek, evinin yolunu tuttu.

Etiketler : Çekmeyin utandım! Mabel Matiz Cihangir
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