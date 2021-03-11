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11 Mart 2021 Perşembe 15:37:00 - Güncelleme:11 Mart 2021 Perşembe 15:37:00

Çekimlerin arka planı!

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'Masumlar Apartmanı'nda rol alan Ezgi Mola ile Metin Coşkun'un setten çekilen fotoğrafı çekimlerin gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi.

'Masumlar Apartmanı'nda rol alan Ezgi Mola ile Metin Coşkun'un setten çekilen fotoğrafı çekimlerin gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi. Saatlerce sette sahnesini bekleyen oyuncular, Ezgi Mola'nın oynadığı 'Safiye' karakterinin doğum günü sahnesi sonrası taburede uyuya kaldı. Kendi sahneleri gelene kadar uyuyarak dinlenen Mola, ''Benim için bu sahne böyle hatırlanmalı. Metin Coşkun ile gözlerimizi dinlendirirken'' yazdı.

Etiketler : masumlar apartmanı ezgi mola metin coşkun
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