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23 Ağustos 2021 Pazartesi 16:00:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2021 Pazartesi 16:00:00

Çekimleri tamamlandı

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Tolga Sarıtaş ve Engin Akyürek'in başrollerini paylaştığı 'Yolun Açık Olsun' filminin çekimleri 6 haftada tamamlandı.

Tolga Sarıtaş ve Engin Akyürek'in başrollerini paylaştığı 'Yolun Açık Olsun' filminin çekimleri 6 haftada tamamlandı. İkili son set bugünden çekildikleri selfie'yi sosyal medya hesaplarında 'Paydos' yazarak yayımladı. Oyuncuların paylaşımları binlerce beğeni aldı. Lenistar Medya'nın yapımcılığını yaptığı Netflix'te yayımlanacak projenin yönetmen koltuğuna Mehmet Ada Öztekin oturdu.

Etiketler : Tolga Sarıtaş Engin Akyürek Yolun Açık Olsun
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