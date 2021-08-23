Çekimleri tamamlandı

Tolga Sarıtaş ve Engin Akyürek'in başrollerini paylaştığı 'Yolun Açık Olsun' filminin çekimleri 6 haftada tamamlandı. İkili son set bugünden çekildikleri selfie'yi sosyal medya hesaplarında 'Paydos' yazarak yayımladı. Oyuncuların paylaşımları binlerce beğeni aldı. Lenistar Medya'nın yapımcılığını yaptığı Netflix'te yayımlanacak projenin yönetmen koltuğuna Mehmet Ada Öztekin oturdu.