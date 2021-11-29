Çekimler tamamlandı

Başrollerini Tuğba Melis Türk, Halil İbrahim Kurum ve Selahattin Taşdöğen'in paylaştığı 'Kızı Kaçıralım Gerisi Kolay' filminin çekimleri tamamlandı. Yönetmen koltuğunda Hasan Doğan'ın oturduğu yapımda sevdiği kadın ile evlenebilmek için çeşitli zorluklardan geçen Ali ve Fatma'nın hikayesi ve kızı kaçırdıktan sonra başlarına gelen olaylar anlatılıyor.