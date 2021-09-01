Çekimler Muğla'da

Başrollerinde Sevda Erginci, İsmail Ege Şaşmaz, Fikret Kuşkan ve Perihan Savaş'ın yer aldığı 'El Kızı' dizisinin ekibi kamera karşısına geçti. Yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Feride Kaytan'ın oturduğu proje için ekip Muğla'nın Ula bölgesinde sete çıktı. Dizide çocuk yaşta öksüz kalan Ezo isimli genç bir kızın, annesinin kaderini yaşamasını ve intikamının hikayesi anlatılıyor.