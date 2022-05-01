Çekimler güzel geçiyor

Burak Yörük'le birlikte başrolünü paylaşacağı 'Seversin' adlı dizide seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu İlayda Alişan, Cihangir'de görüntülendi. Oyuncu, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın kaleme aldığı yapımda Yörük'le yer almasından mutlu olduğunu belirtti. Alişan, "Çekimler çok güzel geçiyor. Burak ile tanışıyordum, arkadaştık. Tanıdığım biriyle çalıştığım için daha rahatım" dedi.