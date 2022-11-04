Çaya 50 TL vermeyin

Eski milli kaleci Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, mekanlardaki yüksek fiyatları eleştirdi. Oğlunun okulu nedeniyle Londra'ya taşınan Reçber, yaz tatilinde sadece 10 gün Bodrum'a gidebildiğini söyledi. Artan fiyatlara gem varan Reçber, ''İstanbul ve Bodrum'un Londra ve Zürih'ten hiçbir farklı kalmamış. Aslında bizim ülkemiz cennet her şeyi çok kolay bulabileceğimiz bir ülke. Birçok mekanda yemek yiyoruz ama görüyorum ki işletmeciler 'enflasyon' ve 'zamlar' diyerek bu durumu kötüye kullanıyor. Türk çayını 50 TL'ye vermeyin kendi vatandaşınıza. Parası olan aptal değil!" dedi.