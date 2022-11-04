VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Koca, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli ile ilgili acı haberi duyurdu
KKTC'den ABD'nin 'Kıbrıs' açıklamalarına tepki: Çözüm beyanları inandırıcı değil
Altun: Dezenformasyondan arınmış bir kamusal alana ihtiyacımız var
Yunanistan bölgede art arda tatbikata hazırlanıyor
Putin: Herson'da yaşayanların tehlikeli alanlardan çıkarılması gerekiyor
Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı
“Yunus Çocuk” vizyon için gün sayıyor
Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
AB, Belçika'da binlerce sığınmacının sokağa terk edilmesiyle ilgili sessizliğini koruyor
Bakan Kirişci, tarımsal destekleme ödemesinin bugün hesaplara aktarılacağını bildirdi
Rumlar Akdeniz'deki 2 ayrı parselde yeni sondaj planlıyor
"Türkiye tahıl koridorunun insanlık için hayati olduğu kanaatiyle hareket etmektedir"
"Ulaşamadığımız tek bir kadının kalmaması için tüm Türkiye'de her bir hanenin kapısını çalıyoruz"
"Togg ülkemizin teknolojide geldiği seviyenin sembollerinden"
İran'ın güneydoğusundaki gösterilerde çok sayıda kişi yaralandı
Türk Devletleri Banka Birlikleri Konseyi İşbirliği Anlaşması imzalandı
Bulgaristan Parlamentosu ABD'den 8 yeni F-16 uçağının alımına onay verdi
İzmir'deki depremde balkondan atlayan genç vefat etti
Bakan Koca: Bartın'daki maden kazasında yaralanan hastamız tüm çabalara rağmen vefat etti
Sinop'taki Res'lerin Altına Güneş Paneli Kurulumları Başladı
Kılıçdaroğlu'na başörtüsü tepkisi! Neden kaçak güreşiyorsunuz?
Türk Telekom, Netaş ve TÜBİTAK ULAKBİM'den önemli iş birliği
İtalya'nın dev derbisi Tivibu'da
Enflasyon ne zaman düşecek? Bakan Nebati tarih verdi!
04 Kasım 2022 Cuma 16:30:00 - Güncelleme:04 Kasım 2022 Cuma 16:30:00

Çaya 50 TL vermeyin

ABONE OL

Eski milli kaleci Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, mekanlardaki yüksek fiyatları eleştirdi.

Eski milli kaleci Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, mekanlardaki yüksek fiyatları eleştirdi. Oğlunun okulu nedeniyle Londra'ya taşınan Reçber, yaz tatilinde sadece 10 gün Bodrum'a gidebildiğini söyledi. Artan fiyatlara gem varan Reçber, ''İstanbul ve Bodrum'un Londra ve Zürih'ten hiçbir farklı kalmamış. Aslında bizim ülkemiz cennet her şeyi çok kolay bulabileceğimiz bir ülke. Birçok mekanda yemek yiyoruz ama görüyorum ki işletmeciler 'enflasyon' ve 'zamlar' diyerek bu durumu kötüye kullanıyor. Türk çayını 50 TL'ye vermeyin kendi vatandaşınıza. Parası olan aptal değil!" dedi.

Etiketler : Çaya 50 TL vermeyin Eski milli kaleci Rüştü Reçber Işıl Reçber
Totemini bozmadı

Totemini bozmadı
Yeni aşkı ‘Kurt Adam'

Yeni aşkı ‘Kurt Adam'
“Yürek Çıkmazı” ilk bölümüyle bu akşam başlıyor

“Yürek Çıkmazı” ilk bölümüyle bu akşam başlıyor

Hollanda'dan onur ödülü

Hollanda'dan onur ödülü
En iyi 5 sesten biriyim

En iyi 5 sesten biriyim
Tek rakibi Eddie Murphy

Tek rakibi Eddie Murphy
Nazara inanırım

Nazara inanırım
‘Krem ve karamel'

‘Krem ve karamel'
ABD turnesi başladı

ABD turnesi başladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX