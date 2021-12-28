Cansu ile oynamak keyifli

'Sadakatsiz' dizisine Aras rolüyle dahil olan Berkay Ateş, Arnavutköy'de bir dergi çekiminde görüntülendi. Habercilerle ayaküstü sohbet eden Ateş, rol arkadaşı Cansu Dere hakkında övgü dolu sözlerle sarfetti. Ateş, "Hem sette hem set dışında da çok iyi anlaşırız. Bu anlamda Cansu ile oynamak için benim için çok keyifli. Kendisi de çok başarılı bir kadın oyuncu" dedi.

