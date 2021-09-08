08 Eylül 2021 Çarşamba 09:27:00 - Güncelleme:08 Eylül 2021 Çarşamba 09:35:00
Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrolünü üstlendiği Sadakatsiz dizisi İspanya'da zirvede
İngiliz yapımı Doctor Foster dizisinin yerli uyarlaması olan Sadakatsiz (A Woman Scorned) dizisi 5 Eylül'de İspanya'da ekrana geldi.
Infiel adıyla ekrana gelen Sadakatsiz dizisi 2 milyon 357 bin seyirci ve yüzde 18.1 ile izlenme oranıyla zirveye yerleşti. Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrolünü üstlendiği, Medyapım imzalı Sadakatsiz en yakın rakibine 7.7 puan fark attı. Caner Cindoruk mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştı.