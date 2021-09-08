İspanya'da zirvede

Infiel adıyla ekrana gelen Sadakatsiz dizisi 2 milyon 357 bin seyirci ve yüzde 18.1 ile izlenme oranıyla zirveye yerleşti. Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrolünü üstlendiği, Medyapım imzalı Sadakatsiz en yakın rakibine 7.7 puan fark attı. Caner Cindoruk mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştı.