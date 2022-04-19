Can'dan plaka
Başrolünde yer alacağı 'Kapımdaki Düşman' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncu Hatice Şendil yapımcı eşi Burak Sağyaşar'la Bebek'te objektiflere yansıdı.
Başrolünde yer alacağı 'Kapımdaki Düşman' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncu Hatice Şendil yapımcı eşi Burak Sağyaşar'la Bebek'te objektiflere yansıdı. Çift, sıkışan trafikte habercilerin soruları yanıtsız bıraktı. İkilinin, 1 milyon lira değerindeki lüks ciplerinin plakasına oğulları Can'ın ismini yazdırması dikkat çekti.