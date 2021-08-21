21 Ağustos 2021 Cumartesi 11:00:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2021 Cumartesi 11:00:00
Candan Erçetin: Özlemişiz sizlerle bu coşkuyu yaşamayı
Candan Erçetin, Bodrum Küfe'de sevenleriyle buluştu.
Pandemi nedeniyle 1,5 yıldır sahnelerden ve dinleyicilerinden uzak kalan şarkıcı Candan Erçetin, "Pandemi dolayısıyla sizlerle bir ayrılık yaşadık ne iyi ettiniz geldiniz, özlemişiz sizlerle bu coşkuyu yaşamayı" dedi. Erçetin, dünden bugüne kadar olan şarkılarını yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalarak seslendirdi.