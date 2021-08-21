Pandemi nedeniyle 1,5 yıldır sahnelerden ve dinleyicilerinden uzak kalan şarkıcı Candan Erçetin, "Pandemi dolayısıyla sizlerle bir ayrılık yaşadık ne iyi ettiniz geldiniz, özlemişiz sizlerle bu coşkuyu yaşamayı" dedi. Erçetin, dünden bugüne kadar olan şarkılarını yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalarak seslendirdi.