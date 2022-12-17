Canan'a veda etti

Hande Ataizi başrolünü Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ve Selma Ergeç'le paylaştığı 'Camdaki Kız' dizisine veda etti. Ataizi, yapımda oynadığı 'Canan' karakteri hikayesi bittiği için projeden ayrıldı. Oyuncu, sosyal medya hesabından çekimlerde hep yanına gelen bir hayranıyla fotoğrafını paylaşarak altına, "Vedayı, beni gerçekten seven ve dizi boyunca ziyaretlerini eksik etmeyen küçük bir hayranımla yapmak istedim. Bütün oyuncu arkadaşlarıma ve bugüne kadar benden desteğini esirgemeyen tüm ekibime çok teşekkür ederim" notunu yazdı.