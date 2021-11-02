Cana ilk olarak Defne'ye gitmiş

'Camdaki Kız' dizisinde Hande Ataizi'nin canlandırdığı Cana rolünün ilk olarak Defne Samyeli'ye gittiği öğrenildi. Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerini paylaştığı 'Camdaki Kız' dizisi reytingleri altüst ediyor. Gerçek bir aşk hikâyesinin konu alan dizide Hande Ataizi, Cana karakteriyle ön plana çıktı. Yıllar sonra ekranlara geri dönüş yapan Hande Ataizi'nin canlandırdığı Cana rolünün proje başlarken başka bir isme teklif gittiği ortaya çıktı. Rol için ilk zamanlarda Defne Samyeli'yle görüşüldü. Samyeli'nin karakteri kendisine uygun bulmayarak kabul etmediği öğrenildi. Daha önce Defne Samyeli'nin oynadığı İstanbullu Gelin ve Sol Yanım dizilerindeki rollerin de önce Hande Ataizi'ne teklif edildiği gündeme gelmişti.