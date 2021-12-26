Can dostlara polisten şefkat eli

Emniyet bünyesindeki Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şubesi ekipleri, yurdun çeşitli yerlerinde kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanları besleyip doğaya yiyecek bıraktı. 81 ilde 205 özel donanımlı araç ve 2 bin 210 personelle görev yapan birimler soğuk kış günlerinde aç, susuz kalan sokak ve yaban hayvanlarını besledi.



Polislerin sokakta üşüyen köpeklerin üzerini battaniye ile örttüğü anlar fotoğraf karelerine yansıdı.

