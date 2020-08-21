Can Bonomo'dan romantik kutlama! Eşi Öykü Karayel'e: Canım sevgilim 30 olmuş
Kaynak: Akşam
Temmuz 2018'de dünya evine giren Can Bonomo ile Öykü Karayel mutlu evlilikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan çift, zaman zaman paylaştıkları aşk dolu içeriklerle de takipçilerinin beğenisini alıyor.
İki yıllık aşklarını Temmuz 2018'de nikah maasına taşıyan şarkıcı Can Bonomo ile oyuncu Öykü Karayel, mutlu evlilikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.
Sosyal medya hesaplarından zaman zaman aşk karelerini paylaşan Can Bonomo ve Öykü Karayel, takipçilerinin beğenisini kazanıyor. Can Bonomo, son olarak 30 yaşına basan eşi Öykü Karayel'in yeni yaşını Instagram sayfından kutladı. Bonomo, yalnızca Karayel'in yer aldığı kareyi "Oyun arkadaşım, canım sevgilim 30 olmuş" notuyla paylaştı.
Ünlü şarkıcının paylaşımına 50 bini aşkın beğeni ve yüzlerce yorum geldi...
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