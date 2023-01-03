Eda Taşpınar'ın cami paylaşımına re'sen soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eda Taşpınar'ın sosyal medya ve internet haber sitelerinde camide çekilmiş fotoğraflarının paylaşımına ilişkin yapılan haberler gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Re'sen başlatılan soruşturmanın 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan olduğu öğrenildi.

