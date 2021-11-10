Camdaki Neslihan!

'Camdaki Kız' dizisiyle ilgili ortalığı karıştıran bir iddia ortaya atıldı. Başrol oyuncularından Burcu Biricik'in diziden ayrılacağı ileri sürüldü. Ayrıca Biricik'in zor günler yaşadığı ve dizide yer alan bazı sahnelerde sıkıntı çektiği iddia edildi. Konuşulanlara göre; Biricik'in yerine Sefirin Kızı'ndan sağlık sorunları nedeniyle ani bir şekilde ayrılan Neslihan Atagül geçecek.