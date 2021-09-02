Camdaki Kız'ın şoför Hayri'si

En son ekranlara veda eden 'Alev Alev' dizisinde rol alan Cihangir Ceyhan'ın yeni projesi belli oldu. Oyuncu, başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ve Enis Arıkan'ın yer aldığı 'Camdaki Kız' dizisine dahil oldu. Oyuncu yapımda Nalan'ın şoförü Hayri'yi canlandıracak. Oyuncu, önümüzdeki günlerde kamera karşısına geçecek.