Nostaljik paylaşım

'Camdaki Kız' dizisinde rol alan Burcu Biricik, ağabeyi Bekir Biricik'in arşivinden kendi çocukluk fotoğrafını çıkardı. 32 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından o anları yayınladı. Biricik gönderisine, "Yıl 2008 imiş, abişkonun arşivinden" notunu düştü. Oyuncunun takipçileri fotoğrafa binlerce beğeni ve yorumlarda bulundu.