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06 Kasım 2021 Cumartesi 14:11:00 - Güncelleme:06 Kasım 2021 Cumartesi 14:13:00

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'ten nostaljik paylaşım

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'Camdaki Kız' dizisinde rol alan Burcu Biricik nostaljik bir paylaşımda bulundu.

'Camdaki Kız' dizisinde rol alan Burcu Biricik, ağabeyi Bekir Biricik'in arşivinden kendi çocukluk fotoğrafını çıkardı. 32 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından o anları yayınladı. Biricik gönderisine, "Yıl 2008 imiş, abişkonun arşivinden" notunu düştü. Oyuncunun takipçileri fotoğrafa binlerce beğeni ve yorumlarda bulundu.

Etiketler : camdaki kız camdaki kız nalan burcu biricik magazin haberleri
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