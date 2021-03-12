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12 Mart 2021 Cuma 13:42:00 - Güncelleme:12 Mart 2021 Cuma 13:42:00

'Camdaki Kız' gerçek oldu

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Oyuncu Burcu Biricik, 'Camdaki Kız' dizisinin çekimleri için camın içinden sahneler çekti.

Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yanı sıra Hande Ataizi, Devrim Yakut, Tamer Levent ve Nur Sürer'in oynadığı dizinin çekimleri başladı. Dizinin tanıtımı için Biricik, İstiklal Caddesi'nde camdan yapılmış bir kutunun içine girdi. Oyuncunun çekimlerdeki bu halini görenler, 'prenses', 'biblo bebek' gibi yakıştırmalar yaptı.

Etiketler : camdaki kız burcu biricik Feyyaz Şerifoğlu
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