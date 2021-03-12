'Camdaki Kız' gerçek oldu

Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yanı sıra Hande Ataizi, Devrim Yakut, Tamer Levent ve Nur Sürer'in oynadığı dizinin çekimleri başladı. Dizinin tanıtımı için Biricik, İstiklal Caddesi'nde camdan yapılmış bir kutunun içine girdi. Oyuncunun çekimlerdeki bu halini görenler, 'prenses', 'biblo bebek' gibi yakıştırmalar yaptı.

