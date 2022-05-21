Çalışma saatlerinden şikayetçi
Bir süredir ekranlardan uzak olan ve dijital platformdaki projeleri değerlendiren oyuncu Ceyda Düvenci, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Bir süredir ekranlardan uzak olan ve dijital platformdaki projeleri değerlendiren oyuncu Ceyda Düvenci, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Uzun dizi sürelerinden şikayet eden Düvenci, "TV dizilerindeki çalışma şartlarını uygun bulmuyorum. Haftanın 6 günü 15 saat çalışmayı kendime uygun bulmadım ve bu alandan ayrılmayı uygun gördüm. Yazarlık, sunuculuk yaparak çalışmalarıma devam ediyorum" dedi.