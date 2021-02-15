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15 Şubat 2021 Pazartesi 09:50:00 - Güncelleme:15 Şubat 2021 Pazartesi 15:11:00

Çağla'dan Ahmet Kural'ın Kıbrıs setine ziyaret

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TRT'de ekrana gelecek olan 'Bir Zamanlar Kıbrıs' adlı dizisinin çekimleri için Kıbrıs'ta bulunan Ahmet Kural'ı, kız arkadaşı Çağla Gizem Çelik ziyaret etti.

TRT'de ekrana gelecek olan 'Bir Zamanlar Kıbrıs' adlı dizisinin çekimleri için Kıbrıs'ta bulunan Ahmet Kural'ı, kız arkadaşı Çağla Gizem Çelik ziyaret etti. Sevgililer Günü'nü yalnız geçirmemek için Kural'ı sette ziyaret eden Çağla Gizem, yaptığı sürprizi de sosyal medya hesabından yayımladı.

Etiketler : ahmet kural kıbrıs set çağla gizem çelik ziyaret
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