Çağla'dan Ahmet Kural'ın Kıbrıs setine ziyaret

TRT'de ekrana gelecek olan 'Bir Zamanlar Kıbrıs' adlı dizisinin çekimleri için Kıbrıs'ta bulunan Ahmet Kural'ı, kız arkadaşı Çağla Gizem Çelik ziyaret etti. Sevgililer Günü'nü yalnız geçirmemek için Kural'ı sette ziyaret eden Çağla Gizem, yaptığı sürprizi de sosyal medya hesabından yayımladı.

