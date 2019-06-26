26 Haziran 2019 12:25 | Çarşamba
Çağla Şikel'in gençlik sırrı ortaya çıktı: Glutatyon
40 yaşında iki çocuk annesi olan Çağla Şıkel’in gençlik sırrı ortaya çıktı! İlerleyen yaşına rağmen düzgün fiziği ve cildiyle yaşıtlarına taş çıkaran ünlü manken, Jennifer Lopez, Rihanna, Beyonce gibi starların tercih ettiği damardan glutatyon alma yöntemini denedi.
Yaşlılık belirtileri olan yüzündeki çizgileri ve kırışıklıkları bu şekilde durduran manken, vücudunu da dinçleştirdi. Şıkel, glutatyon dışında C vitamini ve Qenzim takviyesi aldığını da belirtti. Bu tedavi yöntemini daha önce Tülin Şahin de denemişti.
Glutatyon, yaşlanma, kanser, kalp damar hastalıkları, bunama (demans) ve birçok kronik/ dejeneratif hastalığın önlenmesinde yardımcı olduğu biliniyor.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT