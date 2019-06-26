Çağla Şikel'in gençlik sırrı ortaya çıktı: Glutatyon

Yaşlılık belirtileri olan yüzündeki çizgileri ve kırışıklıkları bu şekilde durduran manken, vücudunu da dinçleştirdi. Şıkel, glutatyon dışında C vitamini ve Qenzim takviyesi aldığını da belirtti. Bu tedavi yöntemini daha önce Tülin Şahin de denemişti.

Glutatyon, yaşlanma, kanser, kalp damar hastalıkları, bunama (demans) ve birçok kronik/ dejeneratif hastalığın önlenmesinde yardımcı olduğu biliniyor.