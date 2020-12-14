14 Aralık 2020 Pazartesi 23:51:00 - Güncelleme:15 Aralık 2020 Salı 14:55:00
Çağla Şıkel, Demet Şener ve Nur Fettahoğlu... Ünlü güzellerden karantinada sportif pozlar
Hafta sonu sokağa çıkma yasağında evlere kapanan ünlü isimler, paylaştıkları pozlarla ‘evde de fit'iz mesajı verdi.
Çağla Şıkel, Demet Şener ve Nur Fettahoğlu, esnek hareketler yaparak sportif pozlar verdi. Bir dönem bale yapan Çağla Şıkel, kitap okumayı estetik hale getirirken Demet Şener de ayaklarını havaya dikerek poz verdi. Nur Fettahoğlu da kızıyla esnekliğini gözler önüne serdi.