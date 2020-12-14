Çağla Şıkel, Demet Şener ve Nur Fettahoğlu... Ünlü güzellerden karantinada sportif pozlar

Çağla Şıkel, Demet Şener ve Nur Fettahoğlu, esnek hareketler yaparak sportif pozlar verdi. Bir dönem bale yapan Çağla Şıkel, kitap okumayı estetik hale getirirken Demet Şener de ayaklarını havaya dikerek poz verdi. Nur Fettahoğlu da kızıyla esnekliğini gözler önüne serdi.