Çağan Irmak'tan Çağatay'a övgü

Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı dijitalde yayınlanan 'Yeşilçam' dizisinin yönetmeni Çağan Irmak'tan oyuncuya övgü dolu sözlerde bulundu. Irmak, sosyal medya hesabından Ulusoy'un diziyle ilgili bir paylaşımın altına, "Değerli kardeşim benim, sen bir yönetmenin karşısına çıkabilecek en doğru, dürüst ve iyi oyunculardan birisin" yorumunda bulundu. Dizide Ulusoy'un dışında Afra Saraçoğlu, Selin Şekerci, Bige Önal, Yetkin Dikinciler, Muhammet Uzuner, Bora Akkaş, Nilüfer Açıkalın, Hilmi Cem İntepe ve Güngör Bayrak gibi isimler yer alıyor.