Buzda sömestr keyfi

Ünlü isimler çocuklarıyla sömestr'ın keyfini Four Seasons Hotel'de düzenlenen açık hava buz pisti Winter City'de çıkardı. Ece Vahapoğlu ev sahipliğinde düzenlenen davete katılan Pelin Karahan, Ebru Akel, Başak Sayan ve Gizem Hatipoğlu gibi isimler çocuklarıyla buz pistinde keyifli saatler geçirerek birlikte eğlendiler. Eğitmenler eşliğinde paten dersi alan çocuklar yarı yıl tatilinde arkadaşları ve anneleri ile mutlu ve eğlenceli saatler geçirdiler.