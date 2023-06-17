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17 Haziran 2023 Cumartesi 15:19:00 - Güncelleme:17 Haziran 2023 Cumartesi 15:19:00

Büyüklerime laf söyletmem

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Cengiz Kurtoğlu önceki akşam sevenleriyle bir araya geldi.

Şarkıcı Cengiz Kurtoğlu önceki akşam Bi Nevi İstanbul'da sevenleriyle bir araya geldi. Kurtoğlu, gecede sevilen şarkılarını seslendirdi. Geçtiğimiz yıl, katıldığı bir doğum günü partisinde işletmeci Mustafa Can'ı Orhan Gencebay hakkında konuştuğu için darp ettiği iddiasıyla gündeme gelen Kurtoğlu, "Darp yok sadece bağırıp çağırma var. Ben büyüklerime ağabeylerime laf söyletmem. Orhan, İbrahim ve Ümit ağabey benim için çok değerli. İyi ki de bağırmışım" dedi.

Etiketler : şarkıcı cengiz kurtoğlu magazin
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