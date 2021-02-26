Büyükada'da bir gün

Şimdilerde Kırmızı Oda adlı dizide rol alan Pınar Deniz, fotoğrafçı arkadaşı Mert Terliksiz ile Büyükada yollarına düştü. Oyuncu, sır gibi sakladığı yeni projesinin çekimleri için Büyükada'da kamera karşısına geçti. Sabahın erken saatlerinde başlayan ve tüm gün süren çekim boyunca Deniz, verdiği pozlarla büyük ilgi gördü.

