Büyük İskender rolüne aday!

Bensu Soral'la birlikte 'Tuzak' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Akın Akınözü, Instagram'da hayranlarının sorularını yanıtladı. Oyuncu, bir takipçisinin, "Fatih Sultan Mehmet'i oynamak ister misiniz?" sorusuna Akınözü, "Fatih Sultan Mehmet'e, değer verdiğim ve saygı duyduğum oyuncuların mevcut yorumlarının dışında, kendi yorumumu katmayı çok isterim. Ama eğer başka tarihi bir isim varsa; o da Büyük İskender olurdu" cevabını verdi.