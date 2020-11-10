Büşra Develi ile Şükrü Özyıldız iddialı dizileri 'Akıncı' için konuştu: Ekranda aksiyon yaşatacağız
‘Akıncı' dizisiyle ekran yarışında yer almaya hazırlanan Büşra Develi ile Şükrü Özyıldız, Dizi TV'ye röportaj verdi.
Yeni projeleri için heyecanlı olan Büşra Develi yaptığı açıklamayla da iddialı bir diziyle sevenlerinin karşısına çıkacağını söyledi. Aksiyon dolu sahnelere imza atacaklarını anlatan Develi, ‘’ Benim daha önce deneyimlemediğim bir iş. Aksiyon odaklı bir iş. Farklı bir şey çıkıyor’’ dedi. Aynı heyecanı yaşayan Şükrü Özyıldız da ''İnanılmaz heyecanlıyım. Kelimelerle ifade edemeyecek kadar heyecanlıyım. Beklentimin çok üzerinde bir şey çıkıyor. O kadar emek var ki, güzel bir şey geliyor'' diyerek rol arkadaşına destek oldu.
- Ekranda aksiyon yaşatacağız
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