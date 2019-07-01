Buse Varol'un paylaşımına takipçilerinden büyük tepki! Açıklama yaptı...

Buse Varol yayınlandığı videoda gizli reklam yapmak ile suçlandı. Varol yine sosyal medya hesabından eleştirilere yanıt verdi.

'YAPILAN YORUMLARA KAYITSIZ KALAMAYACAĞIM'

İşte Buse Varol'un gelen tepkilerin ardından yaptığı açıklama:

"Burak ile paylaştığım altına yapılan yorumlar karşısında kayıtsız kalamayacağım. Reklam yapıyorsun diye yorumlar var. Ben reklam yapmıyorum. Videoda odaklanmanız gereken şey Burak'ın 4,5 aylıkken etrafa verdiği tepkilerdi. Video reklam değil aşırı sevgi içeriyor. Siz de sevgi ile bakarsanız güzel şeyler görürsünüz"