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27 Ocak 2021 Çarşamba 13:14:00 - Güncelleme:27 Ocak 2021 Çarşamba 13:14:00

Buse Varol, Amine Gülşe'nin dönüşüne sevindi

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Alişan'ın hamile eşi Buse Varol, Etiler'deydi.

İkinci doğumuna 10 gün gibi kısa bir süre kalan Buse Varol, “Bu hamileliğim daha sancılı geçiyor. Çok fazla ağrılarım oluyor çok şükür az kaldı’’ dedi. Amine Gülşe’nin, Türkiye’ye dönüşüne çok sevindiğini söyleyen oyuncu, “Henüz görüşemedik ama arkadaşı olarak çok mutlu oldum. İleride Mesut ve Amine’yi misafir etmez isteriz“ dedi.

Etiketler : Buse Varol Amine Gülşe magazin
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