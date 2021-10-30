Ailesiyle beraber kendini doğaya attı

Galatasaray futbol takımı teknik direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim, kızları ve eşiyle birlikte kendilerini doğaya attı. İğneada'ya giden Terim, eşi Volkan Bahçekapılı, kızları Nil ve Naz'la temiz havanın keyfini çıkarıyor. Orman içerisinde bungalov ev tutan çift, nehirde kanoya bindi. Buse Terim, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Terim'in gönderisine takipçileri beğeni ve yorumlarda bulundu.