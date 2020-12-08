Burcu Özberk: Oyunculukta kurallarım var
Kariyerinde yaşadığı coğrafya nedeniyle kuralları olduğunu söyleyen Burcu Özberk, ‘'Oynayacağım işin derinliği yoksa riskli sahnele çekmem'' dedi.
'Çocukluk' adlı dizide rol alan Burcu Özberk, yaşadığı coğrafya nedeniyle, oyunculukta kuralları olduğunu açıkladı. Marie Claire dergisine konuşan genç oyuncu, ‘Mesleğinde kuralların var mıdır? sorusuna ‘’Kurallarım, yaşadığım coğrafya nedeniyle var. Ama şimdi yaş aldıkça, fikirlerim değişmeye başladı. Oynayacağım işin derinliği yoksa risk alacağım sahneleri çekmek istemiyorum. Çünkü ne kadar fütursuz olsan da büyük bir baskıya maruz kalıyorsun’’ yanıtını verdi. Mesleğinde kendisini geliştirmeye devam ettiğini de aktaran Özberk, ‘’Farkındalığımı geliştirmeye ve gözlem yapmaya devam ediyorum’’ ifadelerini kullandı.
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