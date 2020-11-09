09 Kasım 2020 Pazartesi 16:42:00 - Güncelleme:10 Kasım 2020 Salı 18:32:00
Burcu Kıratlı, Tuğba Melis Türk ve Elif Buse Doğan üniformayla sete çıktı
‘7 Melek' adlı sinema filminin setinden fotoğraflar ortaya çıktı.
Burcu Kıratlı, Tuğba Melis Türk ve Elif Buse Doğan gibi isimlerin yer aldığı ‘7 Melek’ adlı sinema filminin setinden fotoğraflar ortaya çıktı. 7 kadın özel hareket polisinin 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını konu alan filmde, kadın oyuncular üniformalarıyla poz verdi. Oyuncuların pozları sosyal medyada ilgi gördü.
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