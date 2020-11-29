29 Kasım 2020 Pazar 16:03:00 - Güncelleme:30 Kasım 2020 Pazartesi 16:00:00
Burcu Kıratlı ile ayrılık yaşayan Sinan Akçıl'ın Mini özlemi
Popçu Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı'dan ayrıldıktan sonra köpekleri Mini'den ayrı kaldı.
Hafta sonları can dostu Mini'yi görebilen Sinan Akçıl’ın bu duruma çok üzüldüğü öğrenildi. Mini, bir süre daha Burcu Kıratlı’nın yanında kalacak.
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