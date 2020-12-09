09 Aralık 2020 Çarşamba 15:36:00 - Güncelleme:09 Aralık 2020 Çarşamba 15:36:00
Burcu Esmersoy'un Kapadokya pozları
Burcu Esmersoy, Kapadokya'da kamera karşısına geçti.
Falconeri markasının yeni ürünlerini tanıtmak için Nevşehir’in doğal güzelliklerinden yararlanan Burcu Esmersoy, pandemi önlemleri alınarak çekimlerin tamamlandığını ifade etti.
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