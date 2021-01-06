06 Ocak 2021 Çarşamba 12:00:00 - Güncelleme:06 Ocak 2021 Çarşamba 12:00:00
Burcu Esmersoy'un bakım günü
Burcu Esmersoy, kişisel bakımını yaptırdı.
Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen Burcu Esmersoy, makyajsız ve doğal hali ile objektiflere poz vermekten çekinmeyerek, kameralara gülümsedi.
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