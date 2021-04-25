Burcu bedenini yeniledi

Sağlıklı beslenmeye her zaman özen gösteren ve sporunu hiç aksatmayan Burcu Esmersoy (44), Beden Yenileme Programı'na başladı. Özel bir klinikte aldığı tedavi yöntemiyle nefes almasını zorlaştıran kronik alerjisini yendiğini belirten Esmersoy, ''Günü çok daha rahat hissederek geçiriyorum, büyük bir gelişme içerisindeyim. Hayatta kendinize yapabileceğiniz en büyük iyilik'' açıklamasını yaptı.