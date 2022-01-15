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15 Ocak 2022 Cumartesi 13:01:00 - Güncelleme:15 Ocak 2022 Cumartesi 13:02:00

Burak Sergen: Boşanma belli olsun netleşir

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Sadakatsiz dizisinde rol alan Burak Sergen, önceki akşam Kuruçeşme'de objektiflere yansıdı.

Oyuncu Burak Sergen, geçtiğimiz haftalarda görüntülendiği Gizem adlı kız arkadaşıyla bir marketten mutfak alışverişi yaptı. Sergen, çıkışta habercilerle sohbet etti. Eşi Nihan Ünsal'ın kendisini aldattığı iddiasıyla boşanma davası açan Sergen, "Zaten kanıtlandı aldatma olduğu, bu yüzden davanın sonuçlanmasını bekliyorum" dedi. Gizem adlı arkadaşıyla aşk yaşadıkları haberleri karşısında oyuncu, "Arkadaşım olur şu an ama boşanma süreci belli olsun o zaman netleşir zaten durumlar" diyerek aşka açık kapı bıraktı.

Etiketler : sadakatsiz boşanma aldatma burak sergen oyuncu nihan ünsal magazin
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